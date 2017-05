35-jarige David Villa zet krabbel onder nieuw contract bij New York City

Voormalig Spaans international David Villa heeft zijn overeenkomst bij New York City FC met een jaar verlengd. De spits ligt nu tot eind 2018 onder contract, zo meldde de club woensdag op zijn website. De 35-jarige Villa scoorde al 44 keer voor New York.

David Villa trok in 2014 van Atlético Madrid naar ‘The Big Apple’. Hij was de eerste kapitein van de piepjonge club, en is ondertussen met 44 goals in 68 matchen onmisbaar gebleken. “Ik ben trots op wat we bereikt hebben in zo weinig tijd. Er is in deze club nog heel veel potentieel om te groeien, op en naast het veld. Ik ben zelf fit genoeg om nog op het veld te presteren. Verlengen was dus een makkelijke beslissing”, aldus Villa.

Ook coach Patrick Vieira is blij dat hij nog een extra jaar over zijn aanvaller, die in 2016 tot ‘MVP’ van de Amerikaanse voetbalcompetitie werd uitgeroepen, kan beschikken. “Het is goed nieuws voor mij, voor de club en voor David. Zeker als je bekijkt hoe hij speelt en hoeveel goals hij al maakte.” NYC, waar ook Andrea Pirlo actief is, staat momenteel derde in de ‘Eastern Conference’ van de MLS.