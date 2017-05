Aannemer start met aanleg nieuwe voetbalinfrastructuur KFC Muizen

Muizen / Mechelen - Op honderd meter van het voetbalveld van KFC Muizen in de Lotelingstraat is een aannemer begonnen met de aanleg van een volledig nieuwe voetbalinfrastructuur. “We hebben hier zestien jaar op gewacht, maar we krijgen het mooiste veld van de hele vierde provinciale afdeling”.

Heel wat bestuursleden van KFC Muizen kwamen gisteren naar de Lotelingstraat om de eerste steenlegging bij te wonen van hun kleine voetbaltempel. “Eindelijk”, zegt voorzitter René De Cuyper (68). “Niemand wilde mij op de duur nog geloven dat we toch een nieuw voetbalstadion zouden krijgen. We hebben er zestien jaar op gewacht. Het hele dossier heeft een lange lijdensweg afgelegd. We zullen volgend jaar in vierde provinciale de club zijn met de mooiste voetbalinfrastructuur”, zegt een gelukkige voorzitter.

Sportschepen Walter Schroons (CD&V) kwam woensdagnamiddag met de symbolische eerste steen aandraven. “De club krijgt een volwaardig kunstgrasveld, een natuurgrasveld en ook twee kunstgrasvelden voor de jeugd. Aan de overkant wordt een parking voorzien die samen met de tennis zal gebruikt worden. Het nieuwe gebouw zal bestaan uit 10 kleedkamers, een ruime cafetaria met terras, een polyvalente vergaderruimte en alle andere voorzieningen die eigen zijn aan het voetbal. We investeren 3,3 miljoen euro. De club krijgt na de bouw de infrastructuur in erfpacht voor twintig jaar, waarvoor ze dan een erfpachtvergoeding zal betalen aan de stad”, besluit de schepen.

Foto: KFC Muizen

