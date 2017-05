Bassist Grandaddy (41) net voor nieuwe tournee overleden aan hartaanval

Een maand geleden gaf hij met zijn band Grandaddy nog een oerdegelijk concert in de AB in Brussel, maar woensdag sloeg het noodlot toe bij Kevin Garcia. De bassist en oprichter van de cultgroep overleed na een fatale hartaanval. “Woorden schieten tekort”, klinkt het bij de andere groepsleden.

Kevin Garcia richtte in 1992 samen met boezemvriend Jason Lytle - de zanger van de groep - een eigen rockgroep op in het Amerikaanse Modesto, Californië. Grandaddy zou uitgroeien tot een cultband en bracht tussen 1992 en 2006 vier platen uit. Vooral het in 2000 uitgebracht The Sophtware Slump was een mijlpaal in alternatieve kringen.

Helaas leek het verhaal in 2006 definitief te eindigen wegens onenigheid binnen de rangen. De groep splitte, maar kwam weer samen en bracht in maart van dit jaar onverwacht weer een dijk van een plaat uit. Last Place was de aanzet voor een nieuwe tournee, die de Amerikanen vorige maand nog naar de AB in Brussel bracht. Toen was er nog geen vuiltje aan de lucht: Kevin Garcia speelde basgitaar zoals hij dat al die jaren gedaan had.

Maar woensdag sloeg het noodlot toe. Garcia overleed na een fatale hartaanval op 41-jarige leeftijd. Hij laat een vrouw en twee kinderen na. “Er zijn geen woorden om te zeggen wat we nu moeten zeggen”, schrijven de resterende leden van Grandaddy op Facebook. “We zijn er kapot van dat we onze vriend en groepslid deze namiddag zijn verloren. We hebben nog dag kunnen zeggen in aanwezigheid van zijn geliefden en familie.”

De groepsleden van Grandaddy hebben een website geopend waarop fans geld kunnen schenken aan de nabestaanden van Garcia.

De vraag is nu hoe het verder moet met Grandaddy. De groep zou komende zomer heel wat festivals aandoen, waaronder dat van Dour, maar daar staat nu een stevig vraagteken achter.