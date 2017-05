Ucom2Bike zamelt geld in voor kwetsbare jongeren

Mechelen - Werknemers van Pringles en Procter & Gamble organiseren op zondag 7 mei al voor de twaalfde keer Ucom2Bike, een evenement dat via onder andere fiets- en motorritten geld inzamelt voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Bike-event Ucom2Bike ontstond in 2006 als P&GBike maar kreeg na de verkoop van Pringles aan de Kellogg Company in 2012 de huidige naam. “Door de verkoop werden ook de organisatoren verdeeld in twee bedrijven”, zegt Hugo Coeckelbergh. “Maar we wilden het evenement niet verloren laten gaan en besloten door te gaan onder een nieuwe naam: Ucom2Bike, wat staat voor ‘United Companies To Bike’.

En dus vindt het evenement zondag al voor de twaalfde keer plaats. Vanop de voetbalvelden van Procter & Gamble aan de Hombeeksesteenweg starten fiets-, mountainbike-, motor- én Vespatochten van verschillende afstanden. “Iedereen kan meedoen. Er zijn korte en langere afstanden en het tempo bepaal je helemaal zelf”, klinkt het. “Er komen ook lokale bandjes optreden en we voorzien een bar met hapjes en drankjes. Iedereen is dus zeker welkom om de sfeer op te komen snuiven.”

Met het evenement, dat naar jaarlijkse traditie georganiseerd wordt tijdens het eerste weekend van mei, willen de organisatoren een lokaal goed doel steunen dat kwetsbare kinderen helpt. “We zamelen het geld in voor kinderen met een beperking of een sociaal moeilijke situatie.”, zegt Coeckelbergh. “Daarom werken we voor het samenstellen van onze goodiebags al jaren samen met de jongeren van het Sint-Janshof, een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. De kans is groot dat ze later in een maatwerkbedrijf terechtkomen waar ze inpakwerk moeten doen. Op deze manier willen we hen al een klein beetje kennis laten maken met het werkveld. En je ziet aan hen dat ze het graag doen, dat is ook belangrijk.”

Voor de verdeling van het ingezamelde geld doet Ucom2bike voor het tweede jaar op rij beroep op Foundation Mechelen. “Vroeger bepaalden we zelf het goede doel, maar we wisten nooit of het bedrag dat we schonken wel echt helemaal goed terecht kwam. Nu bekijkt de Foundation waar het geld naartoe kan en zij kunnen er ook beter op toezien dat alles goed gebruikt wordt”, zegt Coeckelbergh.

Wie wil deelnemen aan een van de tochten kan zich op zondag 7 mei inschrijven op de voetbalvelden van Procter & Gamble. Deelnemen kost zeven euro.