Politie rekent gewapende overvallers in

Mechelen - Twee tieners werden maandagnamiddag in de Colomalaan in Mechelen overvallen door drie dieven. Na een persoonsbeschrijving kon de politiezone Mechelen-Willebroek het trio bij de lurven vatten.

De twee jongeren (16 en 17 jaar) werden rond 17.15 uur aangesproken door drie onbekende mannen. Ze werden gevraagd om de inhoud van hun jaszakken te overhandigen. De slachtoffers weigerden mee te werken en vluchtten weg.

De lokale politie Mechelen-Willebroek kon even later dankzij een persoonsbeschrijving de drie mannen (twee 18-jarigen en één 21-jarige) onderscheppen in de Stationsstraat. Een verdachte was ook in het bezit van een mes, het wapen werd in beslag genomen. Het trio is bekend bij de politie voor eerdere feiten en werd ter beschikking gesteld van het parket. De verdachten werden dinsdag voor de onderzoeksrechter geleid, die besliste om hen aan te houden.