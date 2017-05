5 meter hoge startheuvel is blikvanger op nieuw circuit voor BMX’ers

Dessel - BMX 2000 uit Dessel heeft een nieuw en veel langer BMX parcours opgebouwd. Hiermee wil de club opnieuw internationale wedstrijden organiseren.

De BMX’ers van BMX 2000 zijn zeer enthousiast over het nieuwe parcours van de club. “Het nieuwe circuit is langer en hoger”, zeggen Victor (11) en Jarno (8) uit Mol. Ook Lars (9), Rune (9) en Jenthe (8) kunnen niet wegblijven van het parcours. “Op de hoge startbaan kunnen we veel meer snelheid maken”, zeggen ze. “En de springbulten zijn fantastisch goed.”

Startheuvel

De vijf meter hoge startheuvel is dan ook met glans de blikvanger van het gloednieuwe BMX-circuit van de Desselse club BMX 2000. “Halverwege de heuvel is er op drie meter nog een extra start voor de beginners gemaakt en onder de heuvel hebben we een grote bergruimte met werkhuis”, zegt voorzitter Frank Smets (52).

“Het nieuwe circuit is 400 meter lang, telt meer en hogere bochten en is zes meter breed zijn. Het is dus meteen geschikt voor internationale wedstrijden en die hopen we in 2018 of 2019 opnieuw te organiseren.”

Naast het BMX-circuit werd ook een nieuwe mountainbike-trail, met een ‘rock garden’ en verschillende obstakels aangelegd. Zo kunnen de mountainbikers hun technieken optimaal oefenen. Naast de mountainbike-trail ligt een kidstrack voor de allerkleinste BMX’ers.

nl.ulule.com/bmx-2000