Op deze plaatsen in Antwerpen kunnen studenten weer samen blokken

Antwerpen - GATE15, het Antwerpse studentenplatform, organiseert ook dit jaar weer STUDY360. Vanaf 15 mei kunnen studenten opnieuw op zeventien unieke en atypische pop-uplocaties terecht om samen te studeren.

Onder het motto ‘samen studeer je beter’ kunnen studenten ook dit jaar weer gaan blokken in het MAS, maar ook in het nieuwe Havenhuis, bij de brandweer en op nog veertien andere unieke locaties in de stad. Samen gaat het om 550 studieplekken.

“De stad Antwerpen soigneert haar studenten, zeker tijdens de blokperiode. Daarom stellen we een aantal unieke locaties ter beschikking waar studenten samen kunnen studeren”, zegt schepen Claude Marinower. “Ik wens alle studenten heel veel succes met hun examens.”

Hieronder vindt u een overzicht:

1. het MAS;

2. Den Bell;

3. vergaderzalen bij Nokia met uitzicht op ZOO Antwerpen en Antwerpen-Centraal;

4. de loftlocatie Campus National op het Zuid;

5. de leeszaal van het Letterenhuis;

6. SD Worx;

7. een historische kasteelkamer van Het Steen;

8. de leeszaal van het gloednieuwe Havenhuis;

9. een verdieping in het oude Havenhuis;

10. de hoofdkazerne van de Antwerpse brandweer;

11. de Theaterbuilding aan de Italiëlei;

12. het CEPA gebouw aan Brouwersvliet;

13. het Scoutshuis aan de ingang van de Plantin en Moretuslei;

14. het vernieuwde dakterras van het M HKA aan de Waalsekaai;

15. ruimte boven Mercado, het oude Postgebouw aan de Groenplaats;

16. de co-working ruimte TAKEOFFANTWERP bij GATE15 in de studentenbuurt;

17. de zaal Tarmac van GATE15 in de studentenbuurt.

Om te kunnen studeren op één van deze toplocaties moeten studenten zich slechts eenmaal registreren via de website www.study360.be. Met de unieke code die ze krijgen, kunnen ze de hele blokperiode op elke locatie inloggen. Op de site zelf kunnen ze eenvoudig en snel live zien hoeveel plekken er nog vrij zijn per locatie.

Zorgbedrijf

Naast de locaties van STUDY360, biedt ook Zorgbedrijf Antwerpen opnieuw blokplaatsen aan. In de dienstencentra en woonzorgcentra verspreid over de districten van de stad, kunnen in totaal meer dan 200 studenten terecht. “Studeren bij Zorgbedrijf Antwerpen is ondertussen een traditie waar onze ouderen naar uitkijken. En ook jongeren blijven de weg naar ons vinden. Hartverwarmend is dat”, zegt Fons Duchateau, voorzitter Zorgbedrijf Antwerpen.

Wie graag in een dienstencentrum of woonzorgcentrum komt studeren, neemt het best van tevoren even contact op met de locatie. Dat kan telefonisch of per e-mail. Meer info: www.zorgbedrijf.antwerpen.be/studeren