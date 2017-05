Steve Darcis stoomt door naar kwartfinales ATP Istanboel

Steve Darcis (ATP 49) heeft zich woensdag eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Turkse Istanboel (gravel/439.005 euro).

De 33-jarige Darcis, het achtste reekshoofd, was in de tweede ronde in twee sets te sterk voor de tien jaar jongere Jiri Vesely (ATP 59). Na 52 minuten stond de 6-2, 6-1 eindscore op het bord. Het was het eerste duel tussen ‘Shark’ en de Tsjech op het ATP-circuit.

Bij de laatste acht neemt de Luikenaar het op tegen het Kroatische tweede reekshoofd Marin Cilic (ATP 8), die de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 92) met 6-3 en 6-2 uitschakelde. Darcis en Cilic kijken elkaar voor de tweede keer in de ogen. De Kroaat won in 2009 in Indian Wells in drie sets (6-7 (4/7), 6-2 en 6-1). Steve Darcis is de enige Belg op het TEB BNP Paribas Istanbul Open.