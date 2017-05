Kettingbotsing met drie wagens: twee bestuursters gewond

Wilrijk - Op de Boomsesteenweg in Wilrijk vond dinsdagmiddag een kettingbotsing plaats tussen drie wagens. Twee bestuursters raakten gewond.

Ter hoogte van een tankstation was file ontstaan door het aanschuiven aan een rood verkeerslicht. Een 82-jarige vrouw had de opstopping te laat opgemerkt en reed in op de auto voor haar, waar een 29-jarige vrouw en haar dochtertje in zaten. Door de klap reed ook deze laatste bestuurder in op de auto voor haar.

De twee achterste wagens liepen de meeste schade op bij het ongeval. De twee bestuursters raakten gewond. De 29-jarige vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis, de bejaarde dame raakte lichtgewond en raadpleegde een dokter.