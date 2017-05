Het trendkapsel van de sterren: zou het iets voor jou zijn?

Kim Kardashian, Bella Hadid en Selena Gomez: allemaal verschenen ze maandagavond op het beroemde Met Gala met een gelijkaardig kapsel: een lob, een bob op schouderlengte. "Die trend blijft maar terugkomen", zegt kapper Jochen Vanhoudt van Clientology. Maar staat iedereen er mee?

"Dit kapsel wordt vaak gevraagd door vrouwen met lang haar die eens wat anders willen", zegt Jochen. "Het is een coupe met een makkelijke lengte om opnieuw te laten doorgroeien. Over het algemeen geldt: als je goed staat met lang haar, is dit kapsel iets voor jou. Sta je beter met kort haar, is een lange lob minder geschikt."

De trend komt regelmatig terug, maar telkens in andere varianten. "Het ene jaar is het een gedegradeerd kapsel, nu is het weer heel strak. Vorig jaar was de lengte al populair, maar zaten er beach waves in. Nu wordt er weer vaker gevraagd om een glad gebrushte variant, die we ook bij sterren als Kim Kardashian zien."

Kerry Washington, Selena Gomez, Naomi Campbell

Een lob is mooi bij zowel dik als fijn haar, maar er is wel één voorwaarde: "Ik zou aanraden om het te stylen", zegt Jochen. "Dus brushen, gladstrijken met de platte tang of beach waves in maken. Het is geen 'makkelijk' kapsel dat je zomaar aan de lucht kan laten drogen, dan ziet het er slordig uit. Wel handig: je kan het haar ook nog in een staartje doen of opsteken, of zelfs langer maken met extentions als je dat wil. Ik denk dat, als het weer mooier weer wordt, dat we de variant met beach waves weer vaker gaan zien, maar dat vrouwen het weer glad maken voor een avond uit. Op dat vlak is het een veelzijdig kapsel."