Deze bruid verloor haar haar, maar straalt op haar trouwdag

Kylie Bamberger lijdt aan alopecia, een haaraandoening waarbij je al je lichaamshaar verliest, maar dat liet de 27-jarige Amerikaanse niet aan haar hart komen toen ze in het huwelijksbootje stapte. Trots poseerde ze met een kale knikker voor de trouwfoto's. "Geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht om met een pruik te trouwen", zegt ze.

Toen ze 12 jaar was begonnen haar lange lokken uit te vallen en tegen dat ze afgestudeerd was, had Kylie Bamberger nergens op haar lichaam nog een sprietje haar staan. Ze werd getroffen door de auto-imuunziekte alopecia, maar liet zich daar niet door kisten. In de plaats van haar ziekte angstvallig voor iedereen te verbergen, omarmde ze dat ze voortaan kaal door het leven moest gaan.

Die positieve benadering trok ze ook door naar haar huwelijksfeest. "Geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht om met een pruik te trouwen. Ik vind het leuk om op te vallen en anders te zijn dan anderen", zegt ze in een interview met Inside Edition.

Blakend van zelfvertrouwen deelde ze daarom de foto's van haar trouwfeest op Instagram. "Toen ik mijn haar verloor, was ik eerst gefocust op wat ik kwijt was, maar pas later besefte ik wat ik allemaal had gewonnen. Ik leerde van mezelf te houden."

