Mechelse ex-schepen vrijgesproken voor belangenneming

Mechelen - Het hof van beroep in Antwerpen heeft de Mechelse ex-schepen Bart De Nijn (62) vrijgesproken. Hij werd vervolgd voor belangenneming toen hij nog deel uitmaakte van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.

De bestendige deputatie had op 25 oktober 2012 een beroep ingewilligd tegen een bouwvergunning voor twintig appartementen op een terrein aan de Tervuursesteenweg in Mechelen. Later bleek dat de echtgenote van De Nijn één van de 22 buren was die beroep hadden aangetekend. Hij zou zich bijgevolg hebben moeten onthouden van elke bespreking of stemming in dat dossier.

Het hof oordeelt nu dat De Nijn niet op de hoogte was dat het dossier ter behandeling op de vergadering stond.