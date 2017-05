Extra hinder tijdens drukke en natte ochtendspits: weg versperd voor Craeybeckxtunnel

De ochtendspits in Antwerpen verloopt erg moeilijk na een ongeval met twee auto’s in de lus van de Antwerpse Ring naar de Craeybeckxtunnel. De weg is er helemaal versperd.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur. Een van de twee wagens ligt op zijn dak. Ook op deze snelwegen is het om 9 uur erg druk: de Ring richting Gent, de E19 vanuit Sint-Job richting Antwerpen, de E34 vanuit Turnhout, de E17 richting Antwerpen en de A12 in beide richtingen in Aartselaar.