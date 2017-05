Daarom vond Rihanna de outfits op het Met Gala maar niets

Het Met Gala was deze keer gewijd aan de opening van de overzichtstentoonstelling van het werk van Rei Kawakubo van Comme des Garçons, maar op Rihanna en Pharrell Williams en zijn vrouw na bracht bijna niemand anders een eerbetoon aan haar creaties. Een gemiste kans, zo vond ook Rihanna.

De outfit die op het Met Gala het meest in het oog sprong, was ongetwijfeld die van Rihanna van Comme des Garçons. Vanuit alle hoeken kreeg ze lof voor haar kledingkeuze en mooi eerbetoon aan Rei Kawakubo. De creaties van de Japanse ontwerpster spelen vaak met vormen en herdefiniëren wat mode is, en het gala was dan ook een open kans om met een gedurfdere look naar buiten te treden. Alleen bleek het merendeel van de sterren toch voor een veilige optie te hebben gekozen.

Dat iedereen er maar saai bijliep in vergelijking met de ontwerpen van Kawakubo werd al snel in een Instagrampost gegoten die flink viraal ging. Volgens Buzzfeed zou Rihanna bovendien de populaire meme geliket hebben. Ze zou daarna bovendien al hebben toegegeven dat ze heel wat outfits van anderen doodsaai vond.