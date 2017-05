NBA. Isaiah Thomas leidt Boston met 53 punten voorbij Washington

Boston heeft dinsdag in de NBA play-offs ook zijn tweede wedstrijd in de halve finales van de Eastern Conference gewonnen. De Celtics haalden het op eigen veld na één verlenging met 129-119 van de Washington Wizards en staat op twee overwinningen van de volgende ronde.

Grote man bij de Celtics was Isaiah Thomas, die maar liefst 53 punten scoorde. Negen daarvan maakte hij er in de verlenging, uiteindelijk haalde Boston het nog met tien punten verschil. Duels drie en vier worden in Washington gespeeld, de Wizards weten waar ze aan toe zijn.

Nog dinsdag nam Golden State de beste start in de serie tegen Utah, de Warriors haalden het op eigen veld met 106-94. Stephen Curry maakte 22 punten, Draymond Green 17 en Kevin Durant 15. Ook de tweede partij tegen Utah wordt in Oakland gespeeld, dat duel staat donderdag op het menu. Wie vier wedstrijden wint, plaatst zich voor de finale in zijn Conference.