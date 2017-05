Hamilton na overwinning teamgenoot Bottas: "Geen idee waarom ik zo slecht was"

Valtteri Bottas won na een indrukwekkende raceprestatie de GP van Rusland. De Fin zijn overwinning en raceprestatie stond in schril contrast met de race van Lewis Hamilton. De Brit kon op geen enkel moment een vuist maken en heeft zelf niet meteen een verklaring voor zijn minder goede racesnelheid.

Lewis Hamilton kwalificeerde zich als vierde voor de GP van Rusland, achter teamgenoot Valtteri Bottas, die er dus opnieuw in slaagde om Hamilton tijdens de kwalificatie te verslaan. Laat nu net die kwalificatie altijd een van de sterke punten van Hamilton zijn.

Op de Sochi Autodrom kwam Hamilton zelfs niet eens in de buurt van de polepositie. Hamilton moest immers niet alleen teamgenoot Bottas voor zich dulden maar ook nog eens beide Ferrari's. Het was Hamilton zijn slechtste kwalificatie in lange tijd.

Maar er is meer, ook tijdens al de oefensessies was Bottas sneller dan Hamilton, het was de voorbode voor een minder goede kwalificatie en ook een minder goede race. Vooral Hamilton zijn prestatie tijdens de race was opvallen minder goed.

Bottas en Hamilton startten als derde en vierde. Daar waar Bottas een erg goede start kende en daarmee de basis legde voor zijn eerste overwinning in de F1, slaagde Hamilton er maar niet in om een goede racesnelheid te ontwikkelen. Er waren weliswaar enkele goede rondje maar echt de aansluiting vinden bij Kimi Raikkonen en de Fin in zijn Ferrari onder druk zetten zat er niet in.

Buiten wat geklaag over de boordradio kregen we Hamilton tijdens de GP van Rusland dan ook maar weinig in beeld te zien. Hamilton finishte uiteindelijk op ruim 36 seconden van teamgenoot en racewinnaar Valtteri Bottas, opvallend voor een viervoudig wereldkampioen die er dit jaar op gebrand is om, na het verlies van vorig jaar, opnieuw wereldkampioen te worden.

"Ik heb er momenteel geen verklaring voor. Ik zal gedurende de week wat werk hebben om volledig te begrijpen waardoor het verschil met Bottas komt," aldus Hamilton. "Ik heb enkele theorieën over hoe ik mij tijdens de race en de kwalificatie voelde. Het zijn enkele ideeën maar het vraagt heel wat werk om alles uit te zoeken."

