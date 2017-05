Deze artiesten kleuren de zomer tijdens Hestival

Heist-op-den-Berg - Tijdens de aankondiging van de gloednieuwe samenwerking tussen Hestival en Heist Loopt & Zingt, maakten de organisatoren van Hestival meteen ook de artiesten bekend die op zaterdag 26 augustus afzakken naar het Cultuurplein. Piet Piraat en Bandits maken het jongste volkje warm, 's avonds mag het dak er helemaal af met onder meer Compact Disk Dummies en The Clement Peerens Explosition.

Vorig jaar kende Hestival een absolute topeditie. Dankzij het mooie weer daagden naar schatting maar liefst 12.000 mensen op, zo'n 2.000 meer dan anders. “Dit jaar mikken we zeker weer op 10.000 bezoekers”, vertelt Gino Vaes van Hestival. “Traditiegetrouw gaan we ook nu terug van start met acts voor kinderen en tieners. Daarvoor wisten we Piet Piraat en Bandits te strikken. Zij worden gevolgd door opkomende talenten Jacle Bow en hiphopper Woodie Smalls."

Daarna volgen de gevestigde waarden. "Bart Peeters brengt een speciaal optreden samen met Jali Madi, een zeer bekende Gambiaanse artiest", luidt het nog. "We verwachten ook Compact Disk Dummies en The Clement Peerens Explosition op het podium. Als afsluiter boeken we traditiegetrouw nog een dj, maar die naam houden we voorlopig nog achter de hand."

Net als vorig jaar, vindt ook dit jaar opnieuw een dj-contest plaats. "Jeugdhuis Biekorf organiseert de eerste wedstrijd op 12 mei, jeugdhuis Kwinten volgt op 20 mei. Per jeugdhuis worden telkens twee winnaars geselecteerd die een plaatsje op Hestival krijgen.”