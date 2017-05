Heist Loopt & Zingt verhuist: "Feestweekend op Cultuurplein"

Heist-op-den-Berg / Mechelen - De organisatoren van Hestival en Heist Loopt & Zingt gaan dit jaar voor het eerst samenwerken op het Cultuurplein. Hestival vindt er op zaterdag 26 augustus al voor de dertiende keer plaats, een dag later wijkt Heist Loopt & Zingt voor het eerst uit naar dezelfde locatie.

Heist Loopt & Zingt viert dit jaar zijn tiende verjaardag. “De voorbije twee jaar deelden we de infrastructuur met Heist Bruist”, vertelt medeorganisator Gert Vercammen. “Maar de locatie aan de voet van de berg was in feite wat te krap geworden om alle lopers vlot te ontvangen.” De organisatoren zochten dus naar een beter geschikte plek. “Spontaan keken we naar Hestival, en omgekeerd”, stelt Vercammen. “Op het Cultuurplein hebben we meer ruimte om kwaliteit en comfort te bieden. We doen bovendien beide ons voordeel door samen te werken: we kunnen bijvoorbeeld materiaal samen huren, of samen werkkrachten inzetten.”

Op de verhuizing van start- en aankomstplaats na, blijft het parcours van Heist Loopt wel nagenoeg ongewijzigd. De onvermijdelijke 'berg' blijft uiteraard als stevige kuitenbijter in de omloop opgenomen. Ook Heist Zingt, dat jaarlijks aansluit op Heist Loopt, krijgt dit jaar een nieuwe glans. “We hebben inmiddels al een mooi, voornamelijk Nederlandstalig, programma, met als openers dj's Bramme en Lemmens, gevolgd door Ronny Lee en Elentriek. Als klap op de vuurpijl trommelde Bert Embrechts van cc Zwaneberg ook nog een gelegenheidsgroep op waarvoor voorlopig Nathalie Meskens, Peter Van Laet en Guga Baúl al toezegden.”

Na tien jaar maakt Heist Loopt & Zingt nog steeds deel uit van de Actie Zorgenmens, een initiatief waarmee Rotary Heist via tal van evenementen fondsen inzamelt voor sociale projecten. Dinsdagavond mocht directeur Wim Claes van vrije basisschool ’t Goor en ’t Goortje nog 5.000 euro in ontvangst nemen voor de Heistse Megascholen.