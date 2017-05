Maffiabaas laat ex verminken

Merksem - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een Russische maffiabaas veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij in 2011 zijn ex-vriendin in Merksem liet verminken “zodat ze niet meer aantrekkelijk is voor andere mannen.”

De Georgiër Amiran Gazdeliani (46), alias Bego, staat in heel Europa bekend als een levensgevaarlijke crimineel. De Europese politiediensten beschouwen hem als een van de kopstukken van de Russische maffia in Europa, die overal zijn tentakels heeft. In 2011 gaf Gazdeliani vanuit Spanje opdracht om zijn ex-vriendin Eto M., die in Merksem met haar nieuwe vriend woonde, toe te takelen. Op 11 januari 2011 werd de vrouw voor haar woning aan de Bredabaan in haar gezicht en in haar hand gestoken. Ze lag een maand op de afdeling intensieve zorgen. Uit afgeluisterde telefoongesprekken bleek het motief van maffiabaas Bego. “Ze was me ontrouw. Nu zal ze me elke ochtend herinneren wanneer ze in de spiegel kijkt.”