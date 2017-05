Freek Braeckman na twee jaar weer op tv met nieuw Eén-programma

Freek Braeckman (38) is terug. Bijna twee jaar nadat hij met Tomas De Soete de deuren sloot van de talkshow Café Corsari, bestudeert hij menselijk gedrag in het nieuwe Eén-programma Typisch Mensen. Vanaf 18 mei gaat hij met Julie Van den Steen (24) na waarom we in een auto stappen met een dronken chauffeur, of een dialect een vrouw aantrekkelijker maakt en wat er gebeurt als je een wc-madam 50 cent laat vragen aan een roltrap.