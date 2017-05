Gin Festival breidt uit voor vijfde verjaardag

Mechelen - De eerste lustrum editie van het Gin Festival wordt zondag in de Lamotsite omgedoopt tot het Gin & Spirit Festival. Een van de blikvangers op het festival met een recordaantal deelnemers, is het brein achter de Feming’s Gin, Angelique Lefebvre.

Organisator Kevin Goos en zijn vrouw Veronique Smolders runnen sinds zes jaar Quali Drinks op de Leuvensesteenweg in Mechelen. Het koppel organiseerde al met groot succes enkele bierfestivals. Maar ook gin blijft populair, dat hebben de eerste vier Gin Festivals bewezen.

“Wie niet vernieuwt, boert achteruit en dat willen we met ons Gin Festival zeker niet. Daarom dat we voor onze vijfde editie gekozen hebben om het open te trekken met allerlei nieuwe spirits die de cocktailwereld de dag van vandaag inpalmen en zich aankondigen als de nieuwe hype. Heel veel mensen zoeken naast de gin tonic wat nieuws en daar willen we met ons festival niet op achterblijven. Met spirits bedoelen we rum, vermout, tequila, mexkal, hierbas, enzovoort”, vertelt Kevin Goos.

De basis van het Gin & Spirit Festival blijft uiteraard de grote verscheidenheid aan gins. “We palmen heel de bovenverdieping van het congrescentrum Lamot in. Liefst 31 verdelers pakken er uit met zeventig verschillende gins en vijftig spirits.”

Uitsluitend voor vrouwen

“Er zijn nog een pak nieuwe gins op het festival, maar de blikvanger komt deze keer toch van een vrouw”, zegt medeorganisator Veronique Smolders. De productie van de populaire spirit is bijna uitsluitend in handen van mannen. Tot voor kort was ook in de Belgische sector geen enkele vrouw actief. Met Fleming’s Gin, een creatie van Angelique Lefebvre, komt daar voor het eerst verandering in.

Gin & Spirits Festival op zondag 7 mei van 13 tot 20u, in Lamot op de Haverwerf.