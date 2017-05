Bende manipuleert bingokasten in Lier door gaatje erin te boren

Lier - Een groep van vijf mannen wist enkele bingokasten te manipuleren in Lier. Zo konden ze enkele duizenden euro’s opstrijken.

De daders sloegen al zeker toe in café Bananas in de Eikelstraat in Lier. De cafébaas vond het gedrag van twee klanten eind november verdacht. Een van de twee hield de barman iets te opzichtig bezig terwijl de andere op de bingokast speelde. Toen de cafébaas later de bingokast ging controleren, ontdekte hij een klein geboord gaatje aan de zijkant. Hij ging bij zijn collega van café ’t Kafaat aan de overkant zijn verhaal doen en die ontdekte dat er ook een gaatje in de bingokast was geboord.

De cafébaas van ’t Kafaat bekeek alle bewakingsbeelden en vond in totaal vijf mannen die telkens per twee of drie op de bingokasten speelden. Maandenlang deden ze zich voor als goede klanten. Bij ’t Kafaat konden ze zo minstens 6.000 euro opstrijden en bij café Bananas wellicht ook. “Maar het kan veel meer zijn want onze bewakingsbeelden gaan maar terug tot augustus”, vertellen ze.

Sinds ze de bende eind vorig jaar ontdekten, hebben de twee cafébazen de mannen niet meer gezien. “Maar het zou ons verbazen dat ze enkel bij ons in de Eikelstraat actief waren met dit frauduleus systeem”, klinkt het.

Herkent u de daders? Contacteer in dat geval de politie via opsporingen@police.belgium.eu of 0800/30.300