54 flitspalen in Vlaanderen worden trajectcontrole, waarvan merendeel in Antwerpen

Gedaan met op de rem te gaan staan vlak voor een flitspaal en dan weer hard op te trekken. Want 54 vaste flitspalen krijgen nog dit jaar een make-over: ze worden omgevormd tot een dertigtal trajectcontroles. Het is een nieuwe manier waarop Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het aantal trajectcontroles razendsnel wil opvoeren.

Op 54 plaatsen waar flitspalen dicht bij elkaar staan, komt een trajectcontrole. Het idee is even simpel als doordacht. “We gaan die camera’s met elkaar verbinden. Je snelheid wordt tussen die camera’s over een heel traject gemeten. Het ombouwen kan snel gaan. We maken gebruik van de detectielussen in de weg die er nu al liggen voor de vaste flitspalen. De flitspaal verdwijnt en wordt door een nieuwe paal met ANPR-camera vervangen. Dat is een camera die je nummerplaat herkent”, zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Op enkele plaatsen waar één snelheidscamera staat, komt een extra camera om een volledige trajectcontrole uit te bouwen.

Vooral in Antwerpen (35) en Vlaams-Brabant (9) krijgen vaste flitspalen een make-over. De knoop over de locaties is gisteren door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) doorgehakt. “We hebben die locaties gekozen omdat er nog veel analoge flitscamera’s staan. Dat zijn camera’s waar nog een rolletje inzit. Die moeten sowieso allemaal digitaal worden. Dat werkt veel sneller”, zegt Weyts.

De omvorming dit jaar, die 3,2 miljoen euro zal kosten, is nog maar een eerste stap. Want in 2018 en 2019 wordt er elk jaar 10 miljoen euro tegenaan gesmeten. In 2020 nog eens 2,2 miljoen. “Aan het einde van die periode moeten alle 409 analoge camera’s langs gewestwegen weg zijn en omgevormd tot een trajectcontrole”, klinkt het.