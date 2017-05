“De verdeeldheid in Vlaanderen kan er voor zorgen dat de lange termijn van De Wever héél lang wordt”

Vandaag verschijnt een essaybundel over de Vlaamse Beweging waarin Bart De Wever zijn visie op het confederalisme uit de doeken doet. Het is geen nieuwe visie. De strategie die De Wever in het boek voorstelt, wijkt niet af van wat hij er drie jaar geleden over zei. Het meest verrassende aan het essay is misschien wel dat de N-VA-voorzitter na drie jaar regeren met een kibbelkabinet niet van gedachten is veranderd. Hij blijft ervan overtuigd dat door op federaal en Vlaams niveau een rechts-liberaal economisch en sociaal beleid te blijven voeren, Wallonië op de duur zelf zal smeken om confederalisme. Zo gauw dat gebeurt, heeft hij een scenario klaar. En ook al is het uiterst twijfelachtig dat het ooit wordt uitgevoerd, het komt Bart De Wever niet slecht uit om het Vlaamse engagement van zijn partij nog eens in de verf te zetten.

Toch blijft het vreemd dat hij na drie jaar regeren geen nuances heeft aangebracht in zijn plan van 2014. Hij blijft stug uitgaan van de tegenstelling tussen Vlamingen en Walen. Die laatsten blokkeren de democratie. Een volgehouden rechts beleid kan die blokkade opheffen. En N-VA zal dat beleid voeren, daar kan de kiezer van op aan.

De Wever gaat er daarbij gemakshalve vanuit dat de andere Vlaamse partijen op dezelfde lijn zitten. Dat veel burgers de indruk hebben dat de democratie zeker zo erg geblokkeerd wordt door het geruzie tussen de Vlaamse partijen dan door de Waalse oppositie, gaat aan De Wever voorbij. Dat CD&V zich met man en macht tegen een ultrarechtse koers blijft verzetten, is voor de N-VA-voorzitter ook geen punt. En hij gaat er eveneens vanuit dat links in Vlaanderen in de touwen hangt en daar nog geruime tijd blijft hangen. Met een revival of een nieuwe linkse beweging houdt hij geen rekening.

Dat is misschien toch iets te gemakkelijk geredeneerd. De verdeeldheid in Vlaanderen kan er wel degelijk voor zorgen dat de lange termijn van De Wever héél lang wordt. Zal de N-VA kiezer dan verkiezing na verkiezing trouw blijven aan zijn partij om uiteindelijk het confederalisme te bereiken? Het valt te betwijfelen.

Maar welk alternatief is er voor een partij die absoluut een confederalistische staat wil? Een zoveelste onderhandeling over een zoveelste staatshervorming? Volkomen begrijpelijk dat De Wever daar niet meer aan wil beginnen. Die eindeloze onderhandelingen hebben van ons land een zeer ingewikkelde constructie gemaakt met een veel te groot aantal politici en onduidelijke bevoegdheidsverdelingen. Als we onze staat nog eens gaan hervormen, laten we het dan nu eens een keer goed doen.

Maar om te doen, moet er gepraat worden, in Vlaanderen, in Wallonië én tussen Vlaanderen en Wallonië. En door over de Waalse collega’s te praten in termen van ‘uitroken’, vergemakkelijk je die gesprekken natuurlijk niet. Nee, het confederalisme blijft een verre droom, het onderwerp van een interessant essay, maar nog niet meteen een concreet politiek plan.