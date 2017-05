Maandag 8 mei 2017 stelt Geel nieuw gemeenteraadslid aan.

Geel - Door het ontslag van Christoph Molderez (N-VA) als gemeenteraadslid, schuift N-VA Geel Miek Meessen als nieuw raadslid naar voren. Meessen zal op de gemeenteraadszitting van maandag 8 mei aangesteld worden.

Molderez nam eerst ontslag als schepen en nu dus ook als raadslid. Hij nam schriftelijk ontslag als raadslid op 23 maart 2017.

Toon Witvrouwen is opvolger nummer 6 bij N-VA. Hij haalde in 2012 392 stemmen. Jan De Graaf is opvolger nummer 7 met 382 stemmen. Inge Aarts is met 372 stemmen opvolger 8. Zij wensen echter niet te zetelen als raadslid.

Daarom wordt opvolger 9 met 367 stemmen het nieuwe raadslid voor N-VA. Marie Hubertine (Miek) Meessen is verpleegster en woont op het Punt. Meessen mag maandag de eed als nieuw raadslid afleggen.