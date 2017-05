Mestach meteen onderuit in Tunesië, Mertens knokt zich naar winst in Marokko

An-Sophie Mestach (WTA 223) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het ITF-graveltoernooi (25.000 dollar) in het Tunesische La Marsa.

Het topreekshoofd verloor in drie sets met 1-6, 6-1 en 6-2 van de Hongaarse Agnes Bukta (WTA 332).

Ysaline Bonaventure (WTA 356) is de tweede Belgische op de hoofdtabel. In de openingsronde kijkt ze thuisspeelster Chiraz Bechri (WTA 729) in de ogen. Bonaventure, die in La Marsa ook aantreedt in het dubbelspel, schreef zondag het ITF-toernooi in het Turkse Antalya op haar naam.

Elise Mertens knokt zich naar tweede ronde in Rabat

Elise Mertens (WTA 53) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Marokkaanse Rabat (gravel/250.000 dollar).

De 21-jarige Mertens won in drie sets van de tien jaar oudere Française Pauline Parmentier (WTA 70), die weliswaar in de tiebreak van de tweede set twee matchpunten had. Na 2 uur en 30 minuten gaf het scorebord de setstanden 4-6, 7-6 (9/7) en 6-2 aan. De Belgische nummer één en Parmentier stonden voor de tweede keer tegenover elkaar op het WTA-circuit. Mertens leidt met 2-0.

Vorige week legde Mertens een mooi parcours af op het WTA-toernooi van het Turkse Istanboel, waar ze pas in de finale onderuit ging.

In de tweede ronde botst Mertens op Daria Gavrilova (WTA 26), het derde reekshoofd. De Australische versloeg eerder op de dag Maryna Zanevska (WTA 114) met tweemaal 6-2. Mertens en Gavrilova treffen elkaar voor het eerst op het WTA-circuit.

Yanina Wickmayer (WTA 74) en Kirsten Flipkens (WTA 92) werden maandag allebei uitgeschakeld in de eerste ronde.