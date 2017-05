Geel Loopt in Holven op vrijdag 7 mei 2017

Geel - Vrijdag 5 mei 2017 organiseert Landelijke Gilde Holven in samenwerking met de Geelse Atletiekclub, in Geel-Holven de twaalfde Holvenjogging. Deze jogging maakt deel uit van Criterium Geel Loopt.

Start en aankomst: Kapelstraat Geel-Holven.

Kinderreeksen vanaf kleuters en per leerjaar: vanaf 18.30u

Gezamenlijke start jogging van alle afstanden (4,7 km; 8,5 km of 12,5 km) om 19u30.

Parcours: vlak over verharde wegen en goed beloopbare paden. Het parcours is ongewijzigd tegenover vorige edities.

Inschrijven in parochiecentrum Zaal Holvenia, Kapelstraat Geel.

Vorig jaar waren er 180 deelnemende kinderen op de kinderlopen en bijna 300 lopers op de joggings.

De winnaars van de Holvenjogging in 2016 waren:

4,7km Jasper Wuyts 0:15:11 en Stien Biermans 0:18:26

8,5km Jan Debie 0:28:22 en Ine Van de Perre 0:36:03

12,5km Stefan Rens 0:42:55 en Lesley Vandecruys 0:55:42