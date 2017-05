Oud ziekenhuisbed nu hulpje van leerlingen

Essen - Jordy Jansen, Martijn Brosens en Brian Schenck volgen de richting mechanica in het Don Bosco-Mariaberginstituut in Essen. Samen met hun leerkracht Frank Luyckx bouwden ze oude ziekenhuisbedden om tot een verstelbare tafel.

Wat doe je met een oud afgeschreven ziekenhuisbed? Je kunt het weggooien, schenken en verschepen naar een land waar nood is aan bedden óf je kunt er creatief mee aan de slag gaan. Dat laatste deden de drie 15-jarige leerlingen van leraar Frank Luyckx. “Vanuit de opleiding verzorging kwamen de ziekenhuisbedden bij ons terecht. Ze hadden hun diensten bewezen en mochten nu een andere bestemming krijgen. Men vroeg aan onze afdeling of we daar misschien nog iets mee konden doen. We waren het erover eens dat de bedden niet zomaar op de schroothoop terecht mochten komen. Zo ontstond het idee om er een in de hoogte verstelbare werktafel van te maken.”

De plannen werden uitgetekend, waarna de leraar en zijn leerlingen aan de slag gingen. “We hebben ongeveer een week werk gehad”, zeg Jordy. “We hebben alles gemaakt uit gerecycleerd materiaal”, zegt Martijn. “We hebben best veel las- en slijpwerk gehad. We hebben het onderstel ook opnieuw geverfd. Het resultaat mag er zijn, al zeg ik het zelf.”

“De tafels zijn echt heel praktisch”, demonstreert Brian. “Via een pompsysteem kun je de tafels laten zakken of op de gewenste hoogte zetten. Bovendien staan er wieltjes onder, zodat de tafels ook makkelijk te verplaatsen zijn.

De school maakte naast de verstelbare tafels ook nog een zeskantige werktafel. “Die werd gemaakt naar een model dat op een beurs te zien was. Daar kostte de tafel 6.000 euro. Deze tafel, inclusief van bankvijzen en stopcontacten, maakten we uit gerecycleerd en nieuw materiaal. Uiteindelijk kostte de tafel ons 1.000 euro.”

Wie de tafel wil komen bewonderen, kan op zaterdag 13 mei van 14 tot 17u terecht op de opendeurdag van de school.

www.dbm-essen.be