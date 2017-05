OCMW zoekt erfpachter voor Elzenveld en aanpalende historische gebouwen

Antwerpen - OCMW Antwerpen zoekt een erfpachter voor zijn historische gebouwen in de Lange Gasthuisstraat, inclusief het Elzenveld, pal aan het Mechelse Plein. De erfpachter mag de panden gebruiken voor commerciële doeleinden en ze een nieuwe bestemming geven. Kandidaten kunnen tot dinsdag 27 juni 2017 een voorstel doen.

Het Elzenveld is de voorbije jaren uitgebouwd als hotel en congrescentrum met een auditorium en verschillende vergaderruimtes. Het blijft na de oproep om een erfpachter te vinden nog een tijd bestaan in zijn huidige vorm. De erfpachter is ook verplicht om de twee handelsfondsen van het Elzenveld over te nemen.

De gebouwen maakten vroeger deel uit van een ziekenhuis (gasthuis). Dat kwam op het einde van de 18e eeuw terecht onder het bestuur van de Burgerlijke Godshuizen, de voorloper van het OCMW.

De gebouwen van het Elzenveld vormen het middeleeuws gedeelte van de site. Ze grenzen aan de Leopoldstraat en aan de beschermde kruidtuin. De oudste delen van het Elzenveld bevatten unieke en historisch waardevolle elementen, zoals een kapel.

Aansluitende panden

De 19e-eeuwse panden in de Lange Gasthuisstraat 35-37, het Marnixhuis en de Koepelzaal, zijn ingericht als kantoorruimte. Tot 2009 is het de werklocatie geweest van honderden OCMW-medewerkers uit de backoffice. Het merendeel is toen verhuisd naar Den Bell, het administratieve centrum van de stad en het OCMW. Nu zijn er nog een aantal OCMW-diensten in gehuisvest.

Ook die gebouwen vallen op door hun hoge plafonds, statige trappen en mooie, sfeervolle elementen.

Overbodig voor OCMW

OCMW Antwerpen wil meer focussen op zijn kerntaken en bouwt zijn patrimonium daarrond uit. De panden in de Lange Gasthuisstraat zijn in die visie overbodig geworden. Door de site in erfpacht te geven, blijven die historische gebouwen in goede handen zijn, meent het OCMW. Ze behouden bovendien hun waarde.

Het erfpacht houdt in dat de erfpachter de site of het deel waarop hij bood volledig ter beschikking heeft. Hij mag renovatie-ingrepen uitvoeren om zijn project volledig uit te werken, rekening houdend met richtlijnen van monumentenzorg.

De erfpacht loopt over 66 jaar en is eenmalig verlengbaar met 33 jaar. In ruil betaalt de erfpachter een soort vergoeding (canon) waarvoor het OCMW een minimumbedrag heeft vastgesteld. Kandidaten kunnen hoger bieden.

Voorkeur voor project over beide delen

Na het publiceren van de oproep kunnen kandidaten de gebouwen bezoeken. Daarna hebben ze tot dinsdag 27 juni 2017 tijd om een voorstel in te dienen.

Een jury buigt zich over de ingediende projecten en houdt rekening met de financiële middelen en technische bekwaamheid van de kandidaat, het uiteindelijke bod en de invulling die de kandidaat aan de site wil geven.

Het OCMW geeft voorrang aan kandidaten die een project indienen voor beide delen van het pacht.

Kandidaten vinden meer info op de website van OCMW Antwerpen: www.ocmw.antwerpen.be.