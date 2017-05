Inbrekers vernielen etalages van drie bekende handelszaken

Mortsel - Tijdens het verlengde weekend hebben vandalen toegeslagen in het centrum van Mortsel. Van drie winkels aan de Statielei werden de etalages of glazen toegangsdeuren vernield. Aanvankelijk was er sprake van vandalisme maar volgens de politie gaat het om inbraken. Waarmee ze inbeukten op de ruiten is voorlopig nog niet duidelijk.

De feiten speelden zich af in de vestigingen van de winkelketens Hema, Kruidvat en Rituals. Omdat er aanwijzingen zijn dat minstens één winkel ook betreden werd, worden de drie feiten als inbraken of inbraakpogingen gecatalogeerd.

De vernielingen werden pas zondagochtend vastgesteld. Toen was er van de daders al geen spoor meer. Voor de geviseerde winkels zat er niets anders op dan in allerijl een aannemer te vinden om de etalages weer dicht te maken. Om te vermijden dat de handelszaken in tussentijd zouden leeggeroofd worden hielden buurtbewoners een oogje in het zeil. Er werd ook personeel opgevorderd om naar de winkels te komen en toezicht te houden. Tegen zondagavond waren alle winkels weer dichtgemaakt. Of de daders bewust drie winkels van Nederlandse oorsprong hebben geviseerd is niet duidelijk.