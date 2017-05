Het publieke dieet van Linda de Mol zit erop, zoveel is ze afgevallen

De Nederlandse tv-persoonlijkheid Linda de Mol (52) wou in zes weken tijd zes kilo afvallen en deed dat voor het oog van heel Nederland. Nu die periode is verstreken, blijkt dat ze wel degelijk haar streefdoel haalde.

Linda de Mol voelde zich al een tijdje niet goed meer in haar vel en vond dat ze te veel was bijgekomen. Om zichzelf te motiveren, lanceerde ze Linda.lijnt waarbij ze Nederland te kennen gaf dat ze zes kilo wou afvallen in evenveel weken. Via columns, een videodagboek en haar work-outs kon iedereen online meevolgen hoe ze het er vanaf bracht.

In haar laatste vlog kondigde ze nu aan dat ze haar streefgewicht heeft gehaald en qua kleding ondertussen al een maat minder heeft. "76 kilo, schoon aan de haak. Ik ben zes kilo afgevallen en dat betekent dus dat ik weer een gezond BMI heb", klinkt het onder andere.

En daar houdt het niet bij op want de Nederlandse is vastbesloten om haar figuur nu te behouden. En als het toch foutloopt, ziet ze een nieuwe Linda.lijnt wel opnieuw zitten. "Het zou helemaal geen straf zijn als ik dat volgend jaar nog een keer zou moeten doen", besluit ze.