Truitje van prinses Charlotte in geen tijd helemaal uitverkocht

De Britse prinses Charlotte vierde op 2 mei haar tweede verjaardag en voor de feestelijke gelegenheid gaf het koninklijk paleis nieuwe foto's van het meisje vrij. Daarop draagt de peuter een geel truitje, dat in een recordtempo volledig uitverkocht.

Het gele truitje met knopen, kraagje en blauwe schaapjes erop kostte amper 12 euro en was beschikbaar bij de Britse warenhuisketen John Lewis. Met de nadruk op was, want enkele uren nadat de foto werd vrijgegeven verkocht het truitje overal uit. Niet enkel Britse klanten legden het in hun (virtuele) winkelmandje, ook internationaal was de belangstelling voor het kledingstuk heel groot. Goed nieuws voor mama’s en papa’s die een gelijkaardige outfit willen voor hun meisje: een roze jurkje met dezelfde schaapjes is momenteel wél nog verkrijgbaar voor 12 euro.

Roze cardigan

Het is niet de eerste keer dat de kleine prinses Charlotte een kledingstuk doet uitverkopen. Vorig jaar droeg ze op haar verjaardag een roze cardigan van het merk Olivier Baby & Kids. “De effecten van de foto zijn enorm positief geweest voor een groeiend bedrijf zoals het onze. We hebben nu wereldwijd klanten. Meteen na de foto stegen onze internationale orders al aanzienlijk. Er kwamen vooral veel bestellingen binnen uit de Verenigde Staten en China. De Rose Stitch Cardigan blijft het best verkopende stuk”, aldus zaakvoerster er Emma Davison in The Telegraph.

Delighted Princess Charlotte is wearing @OlivierBaby to celebrate her first birthday #PrincessCharlotte https://t.co/0AQyytPr3j — Olivier Baby & Kids (@OlivierBaby) 1 mei 2016

Niet enkel prinses Charlotte heeft het talent om spullen te laten uitverkopen. Ook haar grote broer prins George kan er iets van. Het badjasje van My 1st Years van amper 35 euro, dat hij droeg toen de Obama’s langskwamen in Kensington Palace , was in een mum van tijd niet meer verkrijgbaar in de winkels.