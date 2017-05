Baarle-Hertog - De Week van de Amateurkunsten is gestart. Het werk van amateurkunstenaars uit Baarle en omgeving wordt op twee plaatsen tentoongesteld.

In het cultureel centrum in de Pastoor de Katerstraat is de overzichtstentoonstelling open op 3 en 4 mei en op zaterdag 6 mei tot 12u. In het klooster in Zondereigen is de tentoonstelling te bezichtigen op zaterdag 6 en zondag 7 mei van 11 tot 17u.