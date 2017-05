Lichaam van man (46) aangetroffen op Scheldedijk

Bornem - Op de Scheldedijk in Branst (Bornem) is dinsdagochtend het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Hij had een schotwonde maar voorlopig wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad.

Het was een voorbijganger die het lichaam ’s morgens vroeg aantrof aan een bankje. De hulpdiensten konden alleen maar de dood van de man vaststellen. Omdat hij een schotwonde vertoonde stapten naast de lokale politie ook het gerechtelijk labo, de wetsdokter en leden van de FGP af. De Scheldedijk werd afgesloten.

Uit de eerste vaststellingen bleek evenwel dat het vermoedelijk om een wanhoopsdaad ging. Dat bevestigde het parket. Rond de middag werd de Scheldedijk opnieuw vrijgegeven.

Wie na het lezen van dit artikel nood heeft aan een gesprek kan terecht bij de Zelfmoordlijn via 1813 of via zelfmoord1813.be