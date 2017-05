Ex-ploegleider Luc Landuyt overleden

Luc Landuyt (86) is op maandag 1 mei bij hem thuis in Zulte ingeslapen. De Oost-Vlaming was meer dan een halve eeuw ploegleider. De vader van Quick Step Floors-mecanicien Dominique begon in 1964 bij Wiel’s Groene Leeuw, het team van Berten De Kimpe waarvoor toen een pak toppers reden.

De hoogdagen van Criquielion bij Hitachi en Splendor beleefde hij als ploegleider aan de zijde van de Waalse ex-wereldkampioen. Andere grote merknamen van toen waar hij mee in het kader zat waren Flandria en Robland. De laatste tien jaar van een carrière van een halve eeuw bleef hij bij alle profploegen rond Isoglass en Collstrop. Uiteindelijk zou MrBookmaker.com-Palmans in 2004 zijn laatste ploeg worden. Landuyt wordt zaterdag om 11.30 uur in de kerk van Zulte begraven.