Sint–Lucia transformeert in museum

Ranst - De Oelegemse vrije basisschool Sint – Lucia in de Venusstraat 3 wordt ter gelegenheid van het schoolfeest op 6 mei een echt museum waar je ook nog iets kan kopen..

De 260 leerlingen van de lagere school en ook de kleuters werden de voorbije twee weken ondergedompeld in een kunstbad. In samenwerking met de vzw Start with Art werd in de refter van de school een kunsttentoonstelling opgesteld waar werk van Picasso, Mondriaan, Dali en expressionistische meesters te zien is. De kinderen kregen ook de kans om met begeleiding van de mensen van Start with Art hun eigen kunstwerk te maken. Die werken worden op het schoolfeest getoond en zelfs geveild.

Ook een achttal lokale kunstenaars stelde werken ter beschikking van de school en die worden tijdens een stille veiling aan de man of vrouw gebracht. Wie iets wil kopen, doet een schriftelijk bod en moet dan hopen dat zijn of haar bod op het eind van de dag het hoogst is. De opbrengst van de veiling moet dienen om de schoolinfrastructuur te verbeteren.

Het museum gaat open om 14u en is te bekijken tot 17.30u. De stille veiling loopt tot 17.30u en de veiling van de klassikale kunstwerken in de grote tent start om 16.30u. Naast de artistieke activiteiten is er nog animatie in kraampjes en kunnen ouders van kleuters die volgend jaar naar de lagere school komen een kijkje nemen in het lokaal van het eerste leerjaar.

http://www.st-lucia.be