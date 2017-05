Brandweerman vindt na 10 jaar trouwring terug in oude brandweerwagen

Essen - Het zal je maar overkomen. Je doet een interventie en merkt later dat je je trouwring kwijt bent. Een zoektocht levert niets op. Tot 10 jaar later een eerlijke vinder de ring aantreft in een oude brandweerwagen.

Tien jaar geleden verloor brandweerman Sammy Groenen zijn trouwring tijdens een brandweerinterventie in Essen. Deze leek voorgoed verloren tot er op paaszondag van dit jaar een bericht verscheen op Facebook van ene Filip Van den Berghe uit Gentbrugge. De man had een gouden trouwring gevonden in een oude brandweerwagen die hij via een handelaar had gekocht.

Filip ging op zoek naar de herkomst van het voertuig en ontdekte zo dat deze had toebehoord aan de brandweer van Essen. Via Facebook zocht hij contact in de hoop zo de rechtmatige eigenaar te kunnen vinden, en met succes. Inmiddels heeft de eerlijke vinder de trouwring terug overhandigd aan de eigenaar.