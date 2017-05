Lommel United keert terug naar roots en heet opnieuw Lommel SK

Lommel - Lommel United gaat vanaf volgend seizoen opnieuw door het leven als Lommel SK. Dat maakte de Noord-Limburgse club dinsdagavond bekend op Facebook. Afgelopen vrijdag verloor Lommel nog het beslissende duel in de play-downs tegen OH Leuven (1-0) en werd zo gedwongen tot degradatie naar de eerste amateurdivisie.

“Lommel United wordt Lommel SK! Terug naar onze roots!”, lieten de Noord-Limburgers weten. Het oorspronkelijke SK Lommel ging in 2003 failliet en werd na de fusie met Overpelt Fabriek omgedoopt tot KVSK United. In 2010, na een nieuwe fusie met Racing Mol-Wezel, werd de naam veranderd in Lommel United.

Lommel heeft nog een waterkansje om zich via de groene tafel alsnog te redden. Komende vrijdag (om 18u) behandelt het Belgisch Arbitragehof (BAS) immers het licentiedossier van eersteklasser Moeskroen. Indien de Henegouwers hun licentie niet krijgen, zakken zij naar de eerste amateurdivisie en blijft Lommel in 1B.