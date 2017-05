Herken jij de bekende gezichten op de 'verboden selfie' van Kylie Jenner?

Nergens vallen zo veel beroemdheden in extravagante jurken te spotten als op het jaarlijkse Met Gala in New York, of het moesten de Oscars zijn. Geen wonder dus dat de sterren het selfie-verbod op het benefietgala met veel plezier aan hun laars lappen. Het leverde dit, nu al zeer populaire, instagramplaatje op.

Op de uitnodiging van het Met Gala staat sinds 2015 de richtlijn om geen selfies te verspreiden via sociale media. Want hoe exclusief is zo'n avond nog als iedereen via Instagram kan volgen?

Kylie Jenner liet zich de les niet spellen en nam voor de spiegel een selfie met behoorlijk veel bekende gezichten. Je herkent onder meer haar zus Kendall Jenner, halfzus Kim Kardashian, model Lily Aldridge, rapper A$AP Rocky, rapper Puff Daddy, actrice Brie Larson en Paris, de dochter van Michael Jackson. De foto verzamelde al snel meer dan twee miljoen likes.

annual bathroom selfie Een bericht gedeeld door Kylie (@kyliejenner) op 1 Mei 2017 om 7:55 PDT

De foto doet denken aan de beroemde Oscarselfie van Ellen deGeneres, die op de Oscars in 2014 een foto met tal van beroemdheden postte. Met de foto, die meer dan drie miljoen keer gedeeld werd, brak ze toen het record op Twitter.