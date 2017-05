Tien militairen gedood bij hinderlaag IS

Zeker tien Iraakse soldaten zijn dinsdag gedood toen ze werden verrast door een hinderlaag van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in het westen van Irak. Dat hebben lokale en veiligheidsbronnen laten weten. Zes militairen raakten ook gewond.

De jihadisten vielen met raketten en mortiergranaten een militaire basis aan in Ratba, in de westelijke provincie Al-Anbar. De confrontatie duurde twee uur.

IS veroverde in 2014 de bijna volledige woestijnprovincie Al-Anbar, die grenst aan Syrië, Jordanië en Saoedi-Arabië. De terreurbeweging is intussen echter verjaagd uit de belangrijkste steden, zoals Ramadi en Falluja. IS-strijders blijven de Iraakse veiligheidstroepen wel bestoken.