Hulp bij invullen belastingaangifte

Ranst - Wie hulp kan gebruiken bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte kan die krijgen op 16 mei tussen 9 en 12 u en van 13.30 tot 15u. in de polyvalente zaal van Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 57 Broechem.

In tegenstelling tot vorige jaren wordt deze hulp niet meer per deelgemeente georganiseerd. Er zullen vier medewerkers klaar staan om hulp te bieden bij het invullen van de aangifte voor 2017. Belangrijk is dat de nodige documenten zoals identiteitskaart met pincode en inkomstenfiches worden meegebracht. Wie op 16 mei niet kan, mag in de maand mei tussen 9 en 12u en in juni tussen 9 en 15u nog in Lier aankloppen bij FOD financiën in de Lierse Kruisbogenhofstraat 24.