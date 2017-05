Man schrikt zich rot wanneer hij dit beest in garage ontdekt Video: Kameraone

Chris Winardi uit het Amerikaanse Orange County wist niet wat hij zag toen hij bij thuiskomst zijn garage opende. Tot zijn eigen verbazing ontdekte hij dat er een alligator in de garage lag. De lokale dierenpolitie kwam ter plaatse om het reptiel mee te nemen.

“Dit kan niet waar zijn”, was de eerste reactie van de geschrokken Amerikaan. “Eens ik het dier opmerkte, vroeg ik aan mijn buurman of hij wel hetzelfde zag als ik.” Meteen nadat hij de bevestiging kreeg, belde hij Animal Control op. Er kwam onmiddellijk iemand ter plaatse om het dier op te halen.

Ook de moeder van Winardi was thuis en kreeg toevallig te maken met de alligator. “Ze vroeg zich af waarom ik mijn wagen niet in de garage had geparkeerd”, verklaarde Winardi aan lokale media. “Ze opende bijgevolg de deur die naar de garage leidde... en sloot die ook weer meteen.”

Het reptiel bleef vrij kalm toen de bewoners het dier zagen. Schrik om nogmaals zo’n tafereel mee te maken, heeft de Amerikaan niet. “Het zal wel in mijn achterhoofd blijven zitten, maar dit moet denk ik de eerste keer zijn in ik weet niet hoeveel jaar dat dit gebeurt. Ik denk dus dat we op gerust mogen zijn.”