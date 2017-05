Goedele Liekens: “Eigenlijk ben ik het grote probleemgeval van ‘Perfect’”

Voor het Vier-programma ‘Perfect’ heeft Goedele Liekens zich voorgenomen de 20 kilometer van Brussel te lopen. Een niet te onderschatten prestatie die de seksuologe zelf nog niet meteen ziet lukken. “Ik ben een oude vrouw van 54 die amper beweegt. Wat verwacht je dan?”

Ze noemt zichzelf “het grote probleemgeval van de vijf in ‘Perfect’”, maar met haar deelname wil ze lotgenoten een hart onder de riem steken. Al moesten de makers van het programma haar daar wel toe overtuigen.

“Ik wist dat er iets moest veranderen. Maar ik was één van de velen met altijd hetzelfde excuus om er niet aan te beginnen: geen tijd. De makers van ‘Perfect’ hebben me doen inzien dat ik met mijn deelname veel ‘lotgenoten’ tot bezinning kan brengen.

Lotgenoten, dat zijn in het geval van Liekens drukwerkende carrièrevrouwen die dat ook nog eens combineren met een gezin. Haar programma ‘Goedele On Top’ op de Nederlandse tv is net achter de rug, maar ze is er nog steeds wel de vaste seksuologe in ‘RTL Late Night’. En ook voor de Britse tv werkt ze ondertussen aan een nieuwe reeks.

“Mijn assistente die mijn agenda beheert, heeft me de voorbije weken al vaak gezegd: Dit lukt echt niet. Maar door te blijven schuiven, kan ik al mijn werk toch combineren met ‘Perfect’.”

“Dat was ook de bedoeling: tonen dat iedereen gezonder kan leven. Voor mij is ‘Perfect ‘nu al een overwinning. Trainen kan je overal, je hebt enkel loopschoenen nodig.”