Populaire DJ Ruwe Ronald overleden

Herentals - In het Heilig Hartziekenhuis van Lier is maandagochtend DJ ­Ruwe Ronald overleden. Ronald Luyten (64) was de man achter de veelgevraagde discobar De Witte Stilte in Herentals en genoot een faam die ver buiten zijn woonplaats reikte.

Wie De Witte Stilte wilde boeken moest dit lange tijd op voorhand doen. Ronald kon zowel de jeugd als zijn eigen generatie aan het dansen brengen. De beste ‘old school dj’ noemde hij zichzelf. Verder was hij ook kunstkenner en uitbater van de Kunstkamer.

Drie weken geleden werd Ronald bij hem thuis in ­Herentals getroffen door een zware hersenbloeding. Hij kwam nooit meer tot volle bewustzijn.

Op sociale media stroomden de reacties binnen. “Ronald, je stak met kop en nek boven de anderen uit”, weet Luc. “Feestjes zullen nooit meer dezelfde zijn zonder De Witte Stilte”, schrijft ­Yannick. “Je lag mee aan de basis van de lokale radio in Herentals. Geniet nu van de witte stilte”, deelt Dirk.

Ronald Luyten was niet gehuwd en had geen naaste verwanten. Het was maandagavond nog niet bekend hoe en op welke manier afscheid wordt genomen van de populaire platenruiter.