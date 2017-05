Hebt u als iets gepland voor het pinksterweekend? Als bingewatcher houdt u die drie dagen maar beter vrij, want op 30 mei lost Netflix het vijfde seizoen van ‘House of Cards’. Afgelopen nacht kwam ook de eerste (echte) trailer voor dat seizoen online. President Frank Underwood kondigde die trailer zelf aan met een plechtige brief aan de Netflix-abonnees. Wij kunnen alvast niet wachten!