Mark Selby verlengt wereldtitel snooker na spannende finale

Mark Selby heeft zich maandagavond in The Crucible in het Engelse Sheffield voor de derde keer tot wereldkampioen snooker gekroond. De 33-jarige Engelsman, de nummer één van de wereld en de titelverdediger op het WK, haalde het in een erg spannende finale met 18-15 van de Schot John Higgins (WS 6).

De 41-jarige Higgins die in zijn loopbaan vier wereldtitels behaalde (1998, 2007, 2009 en 2011), toonde zich tijdens de eerste 14 frames duidelijk de betere over Selby, ‘s wereld nummer één, die een aantal fouten maakte. Higgins profiteerde van de missers en bouwde een 10-4 voorsprong op. Aan het einde van de tweede sessie begon Selby, ‘The Jester from Leicester’ echter in zijn ritme te komen en kon hij de schade beperken tot drie frames. In de derde gedeelte van de wedstrijd was het Higgins die steken liet vallen. Zo won Selby zes van de zeven frames en sloot hij de derde sessie af met een 13-11 voorsprong.

Selby, die het voorbije seizoen vier overwinningen boekte, had nu de wedstrijd weer onder controle controle. De 33-jarige tweevoudige wereldkampioen (2014 en 2016), startte de laatste sessie met winst in frame 25. Higgins pakte de volgende frame, maar Selby stond nu echt scherp te spelen en won de twee volgende frames na breaks van 71, 54 en 70. Selby kwam met een 16-12 voorsprong op twee frames van de zege.

Higgins plooide echter niet en potte in de twee volgende frames breaks van 88 en 119 weg. In de 31ste frame was er even opschudding. Selby, die aan de beurt was en na het potten van een rode bal de witte bal achter de zwarte rolde, werd door de referee Jan Verhaas bestraft omdat de witte bal de zwarte bal niet zou geraakt hebben. Selby vond echter van wel, maar de scheidsrechter had het laatste woord. Selby verloor de frame waardoor Higgins zijn achterstand kon herleiden tot één frame. Selby potte in de volgende frame een 131 break weg, waarna hij het met een 75 break afmaakte.

Selby is pas de vierde speler in de geschiedenis die erin slaagt zijn titel te verlengen in het Crucible Theatre van Sheffield. Alleen de allergrootsten deden het hem voor, met name Steve Davis (3 titels op rij), Stephen Hendry (5 op rij) en Ronnie O’Sullivan.

Uitslag finale:

Mark Selby (Eng/1) - John Higgins (Sch/6) 18-15

76(76)/34 - 7/50 - 121(62,58)/8 - 0/141(141) - 49/99(63) - 1/126(95) - 54/59(58) - 33/68 - 86(86)/0 - 8/60 - 44/74 - 69/22 - 1/68 - 0/76(76) - 81(81)/9 - 121(121)/12 - 96/17 - 76/1 - 53/2 - 29/107(78) - 63/40 - 68(67)/19 - 82(58)/0 - 72(72)/0 - 72/22 - 36/74 - 76(71)/1 - 134(54,70)/4 - 34/88(88) - 0/119(119) - 47/75 - 132(131)/0 - 80(75)/19. Snooker wereldranking na WK: 1. (1) Mark Selby (Eng) 1.298.425 2. (6) John Higgins (Sch) 563.000 3. (2) Judd Trump (Eng) 538.000 4. (4) Ding Junhui (Chi) 510.950 5. (7) Barry Hawkins (Eng) 395.250 6. (8) Marco Fu (HKo) 393.625 7. (9) Neil Robertson (Aus) 358.125 8. (5) Shaun Murphy (Eng) 357.350 9. (6) Stuart Bingham (Eng) 313.762 10. (11) Mark Allen (NIe) 307.650 11. (13) Liang Wenbo (Chi) 305.500 12. (10) Allister Carter (Eng) 302.575 13. (14) Kyron Wilson (Eng) 301.925 14. (12) Ronnie O’Sullivan (Eng) 298.750 15. (17) Mark Williams (Wal) 211.975 16. (18) Martin Gould (Eng) 210.975 ... 27. (30) Luca Brecel (Bel) 132.075

