Goal van het Jaar? Fabuleuze omhaal bezorgt Mignolet en Origi belangrijke zege met Liverpool

Liverpool heeft op bezoek bij Watford een belangrijke 0-1 zege geboekt in de strijd om Champions League voetbal. Even voor rust scoorde Emre Can met een fabuleuze omhaal het enige doelpunt van de partij.

Bij de thuisploeg begon Christian Kabasele op de bank, maar hij mocht al na 19 minuten de geblesseerde Britos komen vervangen. Bij de Reds stonden Simon Mignolet en Divock Origi in de basis, die laatste werd na 85 minuten naar de kant gehaald.

De bezoekers klommen in de toegevoegde tijd van de eerste helft op voorsprong na een wereldgoal van Emre Can, hij zorgde met een fantastische omhaal in de bovenhoek voor de 0-1. Daar bleef het ook bij, al troffen de Hornets in de ultieme slotfase nog de lat.

Dankzij de zege komen de Reds op 69 punten. Dat zijn er twaalf minder dan leider Chelsea en acht minder dan nummer twee Chelsea. Manchester City is vierde met 66 punten maar heeft net als Chelsea en Tottenham een wedstrijd minder gespeeld dan Liverpool. Watford is dertiende.