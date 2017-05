Slachtoffer uit Berchem klaagt taboe op medische fouten aan: “Ik leef op morfine”

Berchem -

Er rust een taboe op medische fouten, artsen moeten zich in stilzwijgen hullen, verzekeraars doen er alles aan om niet te hoeven uitbetalen en slachtoffers halen moeilijk of geen erkenning. Dat klaagt slachtoffer Christ’l Van De Looverbosch (58) uit Berchem aan. “Een simpele sorry had zo veel verschil gemaakt.”