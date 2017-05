Om bij weg te dromen! Isabelle A geeft Lady Linn kippenvel met 'Zo zal het zijn'

Brussel - We worden toch altijd een beetje nostalgisch als Isabelle A in het Nederlands zingt. Ook bij deze versie van 'Regret' tijdens het VTM-programma 'Liefde voor Muziek' weet ze iedereen te raken, waaronder superfan Lady Linn! Wanneer komt eindelijk die langverwachte comeback?

Ook Josje kon overtuigen met haar versie van 'Feeling me'

Lady Linn bouwde het podium om tot dansvloer met 'Hallelujah Anyway'

Clouseau haalde dan weer alles uit de kast met 'Langzaam'

En Bart bezorgde ons vlinders in de buik met 'Here We Go Again'!