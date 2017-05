'Vlaanderen zingt' net over de grens in Roosendaal

Essen - Heel wat Belgen zakten dit verlengde weekend af naar de Oude Markt in Roosendaal. Daar vond het evenement 'Vlaanderen zingt' plaatst. Op het plein waren veel Essenaren te vinden, maar ook Antwerpenaren die teen dagje kwamen winkelen vonden de weg naar dit zangfestijn.

Op uitnodiging van de Vereniging Horeca Oude Markt trok het meezing-programma, dat in Vlaanderen een groot aantal plaatsen aandoet, dit jaar ook de grens over. Daarmee kreeg de Oude Markt een interantionaal tintje. Brabantse gezelligheid in combinatie met Vlaamse ambiance.

Het meezing-evenement ging van start met zanger Maarten Cox (bekend van Idool) en zijn band. Daarna begeleidde maar liefst vier Nederlandse koren het muzikale zangfestijn. Het repertoire bestond grotendeels uit Nederlandstalige liedjes, maar ook Engelse en Franse succesnummers passeerden de revue. Geen taalgreznen in een diversiteit aan liedjes van zwoel Vlaamse als Nederlandse artiesten met soms een Engels of Frans liedje, maar wel liedjes die iedereen kon meezingen. De sfeer zat er dan ook meteen in.